Будущий президент Мексики пообещал избавить народ от поиска работы в США

Мехико, , 13:34 — REGNUM Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал избавить мексиканцев от необходимости мигрировать в США в поисках работы, передает телеканал TeleSur.

После встречи с инженерами в Мехико 6 августа Лопес Обрадор заявил, что его страна «превратится в державу и изменит соотношение сил», чтобы у ее граждан не было необходимости ехать на север.

«Мы будем расти в Мексике, в нашей стране будет работа, все проекты — для этого», — сказал Лопес Обрадор.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация президента состоится 1 декабря. Избранный президент Мексики Лопес Обрадор — представитель левой коалиции «Творим историю вместе».

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