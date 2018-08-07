Украинская боевая авиация поразила в Донбассе учебные цели на Азовском море

Киев, , 13:13 — REGNUM Военные учения провела украинская боевая авиация в Донбассе 6 августа, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, задача авиации состояла в кратчайшие сроки подняться по боевой тревоге, долететь до указанных целей на побережье Азовского моря и поразить их.

Напомним, в Донбассе регулярно проходят военные учения украинской авиации. При этом боевые самолеты использовались Киевом в 2014 году не для обороны, а для сброса бомб на мирные населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

После того, как войска республик обзавелись средствами ПВО, украинская авиация перестала убивать мирное население в Донбассе.

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