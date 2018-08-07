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Трамп: Или бизнес с Ираном, или бизнес с США

Политика

Глава США добавил, что просит о мире во всем мире, и никак не меньше

Трамп: Или бизнес с Ираном, или бизнес с США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп

Вашингтон, 7 августа 2018, 13:13 — REGNUM  Предприниматели, имеющие дела с Ираном, не смогут вести бизнес с США после возобновления санкций против Тегерана. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами», — подчеркнул Трамп.

Он заявил, что санкции против Ирана официально введены. Речь идет об ограничениях, причиняющих Тегерану наибольший ущерб, чем когда-либо. В ноябре санкции будут «подняты на новый уровень».

Глава США добавил, что просит о мире во всем мире, и никак не меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп подписал указ, восстанавливающий санкции в отношении Ирана. На первом этапе они коснутся торговли ценными металлами и автомобильного сектора исламской республики, а также иранского риала.

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Противостояние Ирана и США
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