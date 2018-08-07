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Трамп: Санкции против Ирана направлены на мир во всем мире

Политика

И ничего более

Трамп: Санкции против Ирана направлены на мир во всем мире
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 7 августа 2018, 13:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 7 августа, что, вводя новые санкции против Ирана, он стремится к «миру во всем мире». С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Санкции против Ирана были введены официально», — подчеркнул он.

«Еще никогда прежде не вводились столь действенные санкции, а в ноябре они будут усилены до нового уровня», — указал Трамп.

Ранее в администрации США объявили о том, что Белый дом официально вводит запретительные меры против исламской республики. Согласно подписанному документу, санкции будут вводиться в два этапа. Первый начнет действовать уже 7 августа. В его рамках возобновляются санкции на торговлю с Ираном ценными металлами и против автомобильного сектора исламской республики, тогда как второй будет запущен с 5 ноября и коснется энергетического сектора страны.

«Любой, кто поддерживает коммерческую деятельность с Ираном, не будет поддерживать ее с США», — отметил президент США.

«Я прошу мира во всем мире и ничего более!» — заключил Трамп.

Напомним, ранее главы МИД стран ЕС, подписавших ядерную сделку с Ираном, выступили с заявлением, в котором они выразили глубокое сожаление относительно возвращения санкций против Ирана. Они также указали на то, что 7 августа в силу вступает закон о защите европейских компаний от действий США в связи с этими с санкциями.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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