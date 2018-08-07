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Верховный суд Бразилии запретил ограничивать въезд мигрантов

Политика

Закрытие границы противоречит законам Бразилии и является дискриминацией беженцев

Бразилиа, 7 августа 2018, 13:05 — REGNUM  Решение о закрытии границы с Венесуэлой, принятое судом бразильского штата Рорайма, признано Верховным судом Бразилии не соответствующим закону. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что ранее принятое решение о закрытии границы было связано с тем, что в штат Рорайма за три года прибыли десятки тысяч граждан Венесуэлы, бегущих из страны из-за социально-экономического кризиса.

Согласно решению Верховного суда Бразилии, закрытие границы с Венесуэлой противоречит законам страны и является дискриминацией беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года на севере Бразилии из-за массового наплыва мигрантов из Венесуэлы на полгода было введено чрезвычайное положение. Указ о его введении подписал губернатор штата Рорайма.

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