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Столкновения в Кашмире: есть погибшие со стороны Индии

Политика

В том числе майор вооруженных сил

Нью-Дели, 7 августа 2018, 13:05 — REGNUM  В результате столкновений в индийском Кашмире погибли четверо военнослужащих индийской армии, сообщает 7 августа Anadolu.

Инцидент произошел на индо-пакистанской границе, разграничивающей спорную область Кашмир. Среди погибших был также офицер армии Индии. По словам индийских военных представителей, военнослужащие сорвали масштабную попытку проникновения на территорию государства.

Напомним, территория Кашмира является объектом спора между Индией и Пакистаном, здесь проживает в основном исламское население, которое, таким образом, тяготеет к Пакистану.

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Индо-пакистанский конфликт
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