Обвинение от Украины: «Венгерские политики соревнуются за деньги Путина»

Киев, , 12:52 — REGNUM На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать решение Венгрии создать в своем правительстве должность «уполномоченного по Закарпатью», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 августа.

Телеканал «24» называет решение Будапешта «ошеломляющей новостью», цитируя слова спикера украинского МИД Марьяны Бецы, которая заявила, что Киев готов реагировать жестко, в частности, запретить въезд должностному лицу, если в ближайшее время Венгрия не предоставит необходимых разъяснений.

СМИ делает упор на том, что венгерские политики «соревнуются за деньги Путина», приводя соответствующие комментарии украинских политологов.

«Орбан заявляет, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, потому что Россия не позволит этого. И делалось это не бесплатно, учитывая явные и тайные инвестиции, которые приходят в Венгрию из российских олигархических кругов. И что бы там в Венгрии не говорили, что думают о своих, а не московских интересах, понятно, что Кремлю такая политика выгодна», — заявил в комментарии телеканалу директор центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов.

Впрочем, также приводится мнение дипломата, экс-сотрудника МИД Богдана Яременко, который считает, что проблема возникла больше из-за бездействия украинской власти.

Ранее депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член группы межпарламентских связей с Венгрией Роберт Горварт также заявил, что венгры не слишком толерантны по отношению к украинцам из-за связей с Россией.

«В Закарпатье есть венгерское меньшинство в 152 тыс. человек, но это только 11−12% всего населения Закарпатья… Говорить за все Закарпатье нельзя, но у венгерского меньшинства есть венгерские паспорта, есть помощь Венгрии для школ и детских садов. На мой взгляд, у Венгрии нет претензий на нашу территориальную целостность или что-то подобное. Конечно, венгры должны быть немного толерантнее в отношении к нам. Я думаю, что они немного не толерантны по отношению к нам, потому что у них есть определенные отношения с Российской Федерацией… Наши венгры Закарпатья не хотят ехать в Венгрию. Они хотят жить в Украине, им это удобно», — сказал Горварт.

Он также отметил, что у венгров есть «темные мысли» относительно возрождения «великой Венгрии».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап.

«Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения», — заявили в МИД Украины.

Кроме того, ведомством отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины.

«Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины», — подчеркнули в МИД.