В Турции разыскивают 37 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 12:41 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 37 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 7 августа Anadolu.

Данная организация считается в Турции террористической, и ее деятельность на территории государства запрещена. Власти страны обвиняют ее лидера, религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, в организации государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 получили ранения.

Гюлен осудил путч, отвергнув свое в нем участие. Тем не менее Анкара продолжает настаивать на его экстрадиции, однако Соединенные Штаты, где проживает проповедник, пока что отвечают отказом.

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