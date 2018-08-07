«Гастарбайтеры» за 2018 год перевели на Украину €5 млрд — Тимошенко

Киев, , 12:31 — REGNUM Украинская экономика продолжает удерживаться на плаву лишь в результате того, что работающие за границей граждане Украины перечисляют на родину деньги. Об этом заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она отметила, что за семь истекших месяцев 2018 года украинские «гастарбайтеры» уже перевели в страну €5 млрд.

«Это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву», — написала Тимошенко в своём Facebook.

Говоря о том, что экономику Украины поддерживают «простые люди», политик предложила сделать национальной идеей страны поддержку таких людей, сделать так, «чтобы людям хорошо работалось в своей родной стране».

Кроме того, Тимошенко заявила, что «правительство и власть» Украины могут выехать за границу «на заработки».

«В Польше прошёл фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда «золотые медали», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа политолог Владимир Шаповалов заявил, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко доказала свою политическую живучесть и может победить на выборах президента Украины в 2019 году. Добавим, лидер «Батькивщины» уже заявила о своём намерении участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.