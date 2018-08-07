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В ДНР предложили на год продлить полномочия главы и парламентариев

Политика

Сроки полномочий главы и депутатов парламента ДНР заканчиваются осенью 2018 года

Донецк, 7 августа 2018, 12:30 — REGNUM  Срок работы депутатов народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) и главы республики предложили увеличить члены общественного движения «Донецкая республика», сообщает 6 августа «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, общественники предложили увеличить срок полномочий депутатов и главы ДНР с четырех до пяти лет для того, чтобы была реализована программа «Сила Донбасса» — стратегический документ, описывающий приоритетные задачи для власти республики.

Отмечается, что предложение было поддержано главой Совета ветеранов ДНР и ректором Донецкого национального университета экономики и торговли.

Напомним, осенью 2018 года истекают сроки полномочий главы ДНР и народного совета республики.

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