Украина хочет убить ж/д-транзит с Россией, но борется за газовый — эксперт

Киев, , 12:25 — REGNUM Экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский назвал нелогичным возможный запрет пассажирского железнодорожного сообщения с Россией на фоне роста товарооборота между Киевом и Москвой по итогам 2017 года. Об этом Винский заявил 7 августа в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможном запрете пассажирскогожелезнодорожного сообщения с Россией скорее имеет политический подтекст.

«Мы полгода фактически воюем против «Северного потока». Почему, потому что мы хотим, чтобы российский транзит газа шел через Украину. Транзит газа — это транспорт, это трубопроводный транспорт. С одной стороны мы хотим, чтобы трубопроводный транспорт между Украиной и Россией работал, а железнодорожный — не работал. Какая логика в этом подходе?» — задался вопросом Винский.

«Если за предыдущий год у нас есть рост товарооборота с Россией, а это говорит о том, что увеличивается количество грузов и товаров, то, как можно прекращать железнодорожные перевозки?» — возмутился Винский.

Ранее, в августе, министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что правительство Украины рассмотрит возможность отмены железнодорожного сообщения с Россией.

«Сейчас мы рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал Омелян.

Как сообщалось, в 2015 году Украина запретила авиасообщение с Россией. В мае 2017 года «Укрзализныця» ввела запрет на перевозку всех грузов и пустых вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда компаний-собственников из России. В частности, запрещена перевозка в вагонах АО Сбербанк Лизинг, СГ-транс, НефтеТрансСервис, Первая грузовая Компания, Федеральная грузовая компания, Промтрансинвест, Первая грузовая компания в Украине, Рейл 1520 Сервис, Агрокомплекс, Астон продукты питания ингредиенты, ряда филиалов Сг-транс.

Напомним, в июне Государственный комитет статистики Украины проинформировал, что за январь-апрель 2018 года экспорт украинских товаров в Россию снизился к аналогичному периоду прошлого года на 6,4% — до $1,19 млрд, тогда как импорт российских товаров возрос на 31% — до $2,56 млрд. В результате негативное сальдо торговли товарами с Россией достигло за 4 месяца этого года $1,38 млрд, что вдвое хуже показателя за 4 месяца прошлого года.

Экспорт украинских товаров в Россию за январь-апрель 2018 года снизился к аналогичному периоду прошлого года на 6,4% — до $1,19 млрд. Доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%, тогда как в импорте она возросла с 13,4% до 15,2%.