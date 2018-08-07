Погранслужба Литвы подвела итоги ЧМ в Калининградской области

Вильнюс, , 12:12 — REGNUM Даже по окончанию Чемпионата мира по футболу в России, якобы болельщики из ряда стран продолжали стараться «попасть» в Калининградскую область даже после окончания мирового первенства, отчитались литовские пограничники, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 августа. Даже по завершению матчей, литовские должностные лица снимали с транзитных рейсов пассажиров из разных стран у которых были либо поддельные документы, либо отсутствовала шенгенская виза, но были официальные паспорта болельщиков.

Последние случаи, отмечает литовская служба охраны государственной границы, были зафиксированы в конце июля. 25 июля сразу семь граждан Гвинеи направлялись в Калининградскую область на поезде Москва-Калининград транзитом через Литву. У них были официальные паспорта болельщиков, но шенгенские визы были подделаны. В этот же день в этом же направлении проезжал гражданин Гамбии. Все они были высажены с поезда и отправлены в Белоруссию, откуда и прибыл поезд Москва-Калининград.

Всего за время чемпионата, до него и после, литовские должностные лица высадили 73 человека. Из них жители Гамбии, Ганы, Сирии, Египта, Китая, Индии, Алжира, Гвинеи, Бангладеш, Марокко, Сенегала, Пакистана и один россиянин, который пояснил, что не знал, что по пути из России в Россию — из Москвы в Калининградскую область — пусть и транзитом через Литву необходима шенгенская виза.

Большинство из этих лиц, считают в литовской таможне, собирались «соскочить» из поезда и остаться на территории Евросоюза.