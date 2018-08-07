ЕС по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии

Брюссель, , 12:12 — REGNUM Спустя десятилетие после того, как президентом Грузии Михаилом Саакашвили был развязан конфликт в Южной Осетии, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС по-прежнему не поддерживает признания Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Об этом сообщает портал Euractiv.

По словам Могерини Брюссель «немедленно осудил» ранее состоявшееся признание Сирией Абхазии и Южной Осетии и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии «в пределах ее международно признанных границ».

«Признание Абхазии и Южной Осетии является нарушением международного права, и это только сделает решение конфликта более трудным для достижения», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что после «принуждения Грузии к миру» для сохранения стабильности в Закавказье лучшим выходом было признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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