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Стали известны имена высланных из России греческих дипломатов

Политика

Москва приняла «зеркальные меры в ответ на недружественные действия Афин»

Стали известны имена высланных из России греческих дипломатов
Цитата из х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». Реж. Наум Бирман. 1979. СССР
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Москва, 7 августа 2018, 12:06 — REGNUM  Россия вышлет из страны сотрудника отдела печати и коммуникаций Греции Андреаса Таки и торгового представителя греческого посольства в Москве Адамантиоса Каритианоса, сообщает 7 августа Proto Thema.

По данным издания, въезд в Россию также запрещен главе политического бюро МИД Греции Йоргосу Сакеллариу.

Напомним, 6 августа МИД РФ вручило греческому послу Андреасу Фриганасу ноту о принятых Москвой «зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипсотрудников и граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля власти Греции обвинили Россию в попытках вмешательства во внутренние дела страны и объявили о высылке двух российских дипломатов, а также запрете на въезд в страну еще двоим гражданам РФ.

Читайте подробнее: МИД России уведомил посла Греции об ответных мерах на высылку дипломатов

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