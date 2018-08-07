Украина пригласит 15 стран на празднование своей независимости

Киев, , 11:53 — REGNUM В праздновании дня независимости Украины примут участие 15 стран, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 7 августа «112 Украина».

По его словам, в день независимости, который отмечается на Украине 24 августа, пройдет военный парад в Киеве. В нем примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники. Также впервые на параде пройдут женщины-военнослужащие.

Напомним, Украина стала независимой в результате развала СССР в 1991 году. За 26 лет доля машиностроения в украинском промышленном производстве упала в пять раз — с 30% до 5,6%. Максимум численности населения на Украине был в 1993 году — 52,2 млн человек. За все время независимости население сократилось до 42,3 млн человек по данным госстата Украины.

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