Индонезия подталкивает Мьянму и Бангладеш к расширению связей

Денпасар, Индонезия, , 11:55 — REGNUM Правительство Индонезии поощряет расширение связей и взаимного доверия между правительством Мьянмы и Бангладеш в отношении беженцев из штата Ракхайн, на северо-западе страны, сообщает Antaranews.

Министр иностранных дел Индонезии встретилась с министром внутренних дел Мьянмы в кулуарах седьмой конференции министров на Балийском процессе, которая состоялась в Нуса-Дуа, Бали.

Ситуация в Мьянме, обострившаяся в 2016—2017 годах, связанная с преследованием мусульман рохинджа властями страны по-прежнему является главной заботой индонезийского правительства.

Правительство Мьянмы, в свою очередь, высоко оценивает вклад Индонезии в поиск совместных решений в штате Ракхайн.