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Индонезия подталкивает Мьянму и Бангладеш к расширению связей

Политика

Министр иностранных дел Индонезии встретилась с министром внутренних дел Мьянмы в кулуарах седьмой конференции министров на Балийском процессе

Денпасар, Индонезия, 7 августа 2018, 11:55 — REGNUM  Правительство Индонезии поощряет расширение связей и взаимного доверия между правительством Мьянмы и Бангладеш в отношении беженцев из штата Ракхайн, на северо-западе страны, сообщает Antaranews.

Министр иностранных дел Индонезии встретилась с министром внутренних дел Мьянмы в кулуарах седьмой конференции министров на Балийском процессе, которая состоялась в Нуса-Дуа, Бали.

Ситуация в Мьянме, обострившаяся в 2016—2017 годах, связанная с преследованием мусульман рохинджа властями страны по-прежнему является главной заботой индонезийского правительства.

Правительство Мьянмы, в свою очередь, высоко оценивает вклад Индонезии в поиск совместных решений в штате Ракхайн.

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Внешняя политика Индонезии
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