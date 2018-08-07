Вторник, 7 Августа 2018 года
12:29:20 МСК

Ольга Голодец помогла упавшей в обморок студентке из США

Политика

Участница форума из американской делегации упала на сцене в обморок во время церемонии открытия мероприятия

Красноярск, 7 августа 2018, 11:24 — REGNUM  На форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске на помощь студентке из США, которая упала в обморок, пришла вице-премьер России Ольга Голодец, передаёт телеканал «Звезда».

Отмечается, что участница форума из американской делегации упала на сцене в обморок во время церемонии открытия мероприятия, к девушке сразу же бросились на помощь Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин, находившиеся неподалёку. Позже организаторы сообщили, что с девушкой из США все в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2016 года по время полёта из Москвы в Нью-Йорк женщине, которая почувствовала себя плохо, оказала первую помощь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Читайте также: Министр здравоохранения РФ оказала первую помощь в самолете — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить