Ольга Голодец помогла упавшей в обморок студентке из США

Красноярск, , 11:24 — REGNUM На форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске на помощь студентке из США, которая упала в обморок, пришла вице-премьер России Ольга Голодец, передаёт телеканал «Звезда».

Отмечается, что участница форума из американской делегации упала на сцене в обморок во время церемонии открытия мероприятия, к девушке сразу же бросились на помощь Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин, находившиеся неподалёку. Позже организаторы сообщили, что с девушкой из США все в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2016 года по время полёта из Москвы в Нью-Йорк женщине, которая почувствовала себя плохо, оказала первую помощь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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