Туристы из Литвы бьют рекорды в Калининградской области

Вильнюс, , 11:18 — REGNUM Международная транспортная компания пассажирских перевозок Eurolines подвела итоги перевозок пассажиров, согласно которым в направлении Калининграда из Литвы зафиксирован рекорд, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 августа. Согласно информации компании, в дни Чемпионата мира по футболу в Калининградскую область прибыло на 36% больше пассажиров, нежели обычно. Однако даже после окончания мирового первенства, поток оставался стабильно выше на 7%, нежели в аналогичный период 2017 года.

По словам руководителя Eurolines Эдмундаса Поповаса, местная власть инвестирует значительные средства в поощрение туризма, исчезает языковой барьер как в туристических местах, так и в общепитах и местах отдыха — всё больше персонала свободно владеет английским языком, поэтому, по словам Поповаса, молодые литовцы, не знающие русский язык, не испытывают дискомфорт.

Отметим, что сообщение Литвы с Калининградом — ограничено. Авиасообщение отсутствует, как и сообщение по железной дороги, несмотря на транзитный поезд из Москвы в Калининград через Литву — билеты на этот вид транспорта в Литве не продаются. Единственная возможность добраться из Литвы в Калининградскую область, кроме собственного автотранспорта, — на автобусе. Рейсы из Вильнюса и Клайпеды совершаются ежедневно. Дорога из Вильнюса в Калининград (или обратно), несмотря на относительно небольшое расстояние, в связи с прохождением границы занимает порядка 7 часов. Из Клайпеды в Калининград (или в обратном направлении) порядка 5 часов.