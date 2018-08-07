Нельзя, «чтобы Иран стал ядерной державой» — конгрессмен

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM США должны сохранять максимальное давление на Иран, уверен конгрессмен Том Мак Артур. Комментируя в своем твиттере введение США антииранских санкций, политик пишет:

«Я высоко оцениваю действия администрации по повторному введению жестких санкций в отношении экономических секторов Ирана. Мы должны сохранять максимальное давление на режим, защищать нашу национальную безопасность и обеспечивать, чтобы Иран не стал ядерной державой».

Напомним, США вышли из ядерного соглашения, заключенного при Бараке Обаме в 2015 году. По условиям сделки с Ирана частично снимались санкции в обмен на замораживание ядерной программы.