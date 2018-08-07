Американские литовцы похвастались притязанием на Калининградскую область

Вильнюс, , 11:15 — REGNUM Группа литовских американцев из Чикаго под видом футбольных фанатов во время чемпионата мира по футболу в России проехали Калининградскую область, где в каждом из городов фотографировались с флагом так называемой «Малой Литвы» — Литва неофициально считает территорию Калининградской области своей «исконной землёй», хотя никогда физически эта территория к Литве и не относилась — и теперь хвалится литовским СМИ.

Портал Alkas рассказывает историю группы американских литовцев из Чикаго, которые на своём джипе через океан переправились в литовскую Клайпеду, затем пересекли границу с Калининградской областью и проехали множество городов российского анклава, развёртывая для фотографий в центрах городов флаг так называемой «Малой Литвы». По словам инициаторов пробега по российскому региону, их цель была показать, что «Малая Литва», то есть Калининградская область РФ, — это территория Литвы. До пробега, пишет литовское издание, активисты обратились в госорганы Литвы. «Мы писали письма членам сейма, обратились в правительство Литвы, но никакого ответа об увековечивании Тильзитского акта не получили», — рассказывали литовскому СМИ участники акции, которые приурочили свой пробег к столетию декларации, когда так называемый совет литовского народа Пруссии потребовал присоединения нынешней Калининградской области к Литве. Эта дата — обращения в виде декларации — отмечается 30 ноября.

Группа рассказала литовскому изданию, что опасались российских спецслужб, поэтому подготовили сразу два флага так называемой «Малой Литвы». Если бы один отобрали, то оставался ещё один запасной.

«Флаг Малой Литвы мы развернули около кафедры (видимо, имеется в виду Кафедральный собор Калининграда) Караляучюса (так в Литве называют Калининград, подчёркивая якобы его литовское происхождение — прим. ИА REGNUM ). Нас множество раз расспрашивали местные жители, флаг какой это страны, откуда мы, а американский джип вызывал любопытство. Нас расспросила и журналистка местного телевидения, которая очень заинтересовалась нашей миссией и даже позвала нас к себе домой. Сейчас, когда наша поездка уже закончилась, мы сами удивлены, как это мы не попались на глаза российским спецслужбам и нас не задержали. Кое-кто сейчас даже говорит, что, может, мы сами какие-то агенты, раз всё так хорошо закончилось», — рассказали активисты, вспоминая, что в Калининграде, где они смотрели два матча чемпионата, атмосфера была просто фантастическая, а они в целом были поражены гостеприимством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве время от времени возникают дискуссии о правомерности территориальных претензий к Калининградской области. Российскую территорию в Литве называют не иначе как «Караляучюс», а официальная историография Литвы трактует эту территорию как «Малую Литву».

При этом в самой Клайпеде в центре города стоит монумент, который фактически является подтверждением претензий Литвы на Калининградскую область. 8,5-метровая П-образная чётких прямоугольных форм композиция «Арка» с одной из сторон как бы ломается, её подпирает колонна. Это и есть «Малая Литва», «оторванная» от основного «тела» страны.

Отметим, что Клайпеда при этом никогда не являлась частью Литвы. В 1923 году регулярные литовские войска, переодевшись в штатское, пробрались в Мемель, который в тот момент находился под протекторатом Франции, уничтожив немногочисленный военный контингент, «обычные жители» обратились к президенту Литвы Антанасу Сметоне с просьбой о присоединении Мемеля к Литве, что было представлено как свободное волеизъявление населения. Так Мемель впервые на короткий срок (после начала Второй мировой войны его немцы быстро себе вернут) стал литовским, однако сегодня это представляется в Литве как воссоединение с историческими землями, хотя прусские земли никогда не относились к Литве.

Благодаря вхождению в состав СССР Литовская республика получила свою нынешнюю столицу — город Вильнюс, которая в 1920 году была оккупирована поляками, а в 1922 году вошла в состав Польши. Вильно и Виленский край отошли к СССР в 1939 году. 10 октября 1939 года Вильна и Виленский край были переданы Литовской республике. Также после Второй мировой войны к Литве решением Сталина был присоединён незамерзающий порт Мемель (ныне Клайпеда).