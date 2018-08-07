На Большом Уссурийском острове хотят работать китайские компании

Москва, , 11:09 — REGNUM Коммерческие проекты китайских предприятий на российской части Большого Уссурийского острова на реке Амур являются приоритетным направлением сотрудничества двух стран, заявил генсек китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. Об этом сообщает 7 августа РИА Новости.

«Китайские госпредприятия заинтересованы в инвестировании проектов на острове Большой Уссурийский. К примеру, Китайская энергетическая инвестиционная корпорация (SPIC) надеется на участие в коммерческих проектах на Большом Уссурийском острове», — уточнил Хэ Чжэньвэй.

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Напомним, по соглашению между правительствами России и Китая часть острова Большой Уссурийский в районе Хабаровска с 2008 года передана КНР. На острове планировалось создать туристическую инфраструктуру, на сегодняшний день и с российской, и с китайской стороны на остров построены автомобильные мосты.

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