В США хорошо миллиардерам, но не простым гражданам — сенатор Сандерс

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM При Дональде Трампе экономика стала лучшей для миллиардеров за всю историю США, но на обычных американцах улучшения не сказываются, считает сенатор Берни Сандерс. В своем твиттере сенатор пишет:

«Несмотря на налоговое послабление Трампа для богатых и крупных корпораций, реальная заработная плата фактически снизилась, а не повысилась, с июня 2017-го. Экономика может быть лучшей в истории для миллиардеров, таких, как Джефф Безос, но это не «бум» для среднего работника».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается более чем в $150 млрд, возглавляет список богатейших людей планеты, причем более трети из этой суммы прибыло в течение 2018 года. В конце 2017 года Трамп заявил, что экономика США переживает бум вопреки скандалу с «российским вмешательством», который демократы используют для объяснения своего поражения на выборах главы государства.