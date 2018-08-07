«Око» НАТО в Прибалтике: Кто сопровождает ВКС РФ в Калининградскую область

Вильнюс, , 11:06 — REGNUM Истребители или штурмовики НАТО регулярно отправляются для сопровождения ВКС РФ над Балтийским морем. ИА REGNUM сегодня, 7 августа, подготовило короткую справку почему и зачем. В прошедшую неделю, с 30 июля по 5 августа, истребители НАТО с авиабазы под литовским Шяуляй поднимались в воздух восемь раз.

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Бывшая авиабаза ВВС СССР в Шяуляй за почти 30 лет изменилась несильно. Взлётно-посадочную полосу ремонтировали, продлевали, но, по сути, инфраструктура осталась той же. Ещё с 2004 года, когда Литва вошла в НАТО, в литовском Шяуляй то и дело возникали стычки местных жителей с военнослужащими НАТО. Однако они не были глобальными, хотя и продолжаются до сих пор.

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Боевые единицы НАТО сменяются регулярно. На сегодняшний день в Литве дежурит уже 47-я по счёту миссия НАТО. Сейчас в Литве заканчивают службу ВВС НАТО из Португалии и Испании. При этом литовские службы уверяют, что именно этот объект, — бывшая авиабаза СССР, — является одним из важнейших для российских спецслужб.

За сбор информации об аэродроме ВВС НАТО в Литве «шпионами» были названы и арестованы как гражданин Литвы, так и гражданин России. В марте 2018 года вступил в силу приговор. По версии литовского суда, осужденным за шпионаж бывшему офицеру ВВС Литвы Сергею Пушину и гражданину России Сергею Моисеенко было назначено наказание.

Пушин за шпионаж в пользу России получил пять лет тюрьмы, а Моисеенко — 10 лет и 6 месяцев.

Моисеенко обвинялся в том, что «с конца 2012 года до конца декабря 2014 года, выполняя в Литве задание разведывательной организации РФ, собирал интересующую ее информацию, и в Шяуляй, стремясь получить информацию о литовской армии и деятельности воздушной полиции НАТО, завербовал капитана ВВС литовской армии Пушина: договорился с ним, что тот будет собирать информацию, интересующую разведывательную организацию РФ».

Собранную информацию Моисеенко, по версии литовских судей, покупал и, чтобы обеспечить особую секретность встреч, договорился для встреч и передачи собранной информации использовать личный гараж Моисеенко.

Пушин, по версии следствия, согласился собирать и собирал информацию, интересующую разведывательную организацию РФ и, выполняя на службе в литовской армии доверенные ему задачи, на своем служебном месте собирал засекреченную информацию, интересующую разведывательную организацию РФ, которая является служебной тайной Литвы и отмечена знаком «Ограниченного пользования» и «Конфиденциально».

Пушин, утверждает следствие, на, по версии литовского следствия, семи тайных встречах в заранее договоренном месте, в гараже Моисеенко в Шяуляй, передавал разведывательной организации РФ через Моисеенко всю собранную информацию и получал за это денежное вознаграждение.

Страны НАТО начали отправлять своих военных в Литву с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. С тех пор в миссии принимали участие 17 стран.

Задача миссии в Литве — сопровождение российских военных бортов из России в Россию — из континентальной части «большой России» в анклав РФ в Калининградской области. Самый громкий случай произошёл в 2005 году, когда в Литве в результате аварийной ситуации разбился пилот Су-27 Валерий Троянов. В тот момент авиация НАТО не смогла оперативно отреагировать на аварийное вторжение российского самолёта в воздушное пространство Литвы. Истребители НАТО поднялись в воздух уже после того, как Су-27 разбился в Литве. Пилот Валерий Троянов был задержан, но спустя некоторое время отпущен в Россию — в Калининградскую область. После этого инцидента никаких нештатных инцидентов до 2018 года не было.