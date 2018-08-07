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«Америка не должна мириться» — конгрессмен одобрил санкции против Ирана

Политика

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Вашингтон, 7 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Дональд Трамп сдержал свое обещание выйти из «страшной иранской сделки», приветствует сообщение о возобновлении антииранских санкций конгрессмен Марк Медоус. В своем твиттере политик пишет, что сейчас Трамп делает правильный шаг

«Америка не должна мириться с продолжающимся финансированием Ираном терроризма во всем мире и с их насильственной враждебностью по отношению к Израилю».

Напомним, представитель генсека ООН призвал сохранять соглашение по ядерной программе Ирана несмотря на действия США. Еврокомиссия заявила о намерении блокировать антииранские санкции Вашингтона, вступившие в силу 6 августа. В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани выступил с приветствием позиции, которую страны Евросоюза заняли по отношению к антииранским санкциям США.

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Противостояние Ирана и США
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