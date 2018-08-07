На Украине спорят, нужна ли железнодорожная блокада

Киев, , 11:00 — REGNUM Политолог Александр Палий считает, что «Укрзализныця» потеряет «не такие уж и большие деньги» в случае закрытия Украиной пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом Палий заявил 7 августа в эфире телеканала «112 Украина».

«Это всего-навсего несколько миллионов долларов прибыли. Это не супер большие деньги для «Укрзализныци», — сказал Палий.

Он также заявил, что «Федеральная служба безопасности России активно вербует и арестовывает граждан Украины, въезжающих или выезжающих из РФ».

«Россияне задержали целый ряд украинцев, которые работали проводниками на железной дороге, которые работали водителями. Их просто пытаются вербовать. Кого не получается, их бросают в российские тюрьмы. Тут мы торгуем не железнодорожными билетиками, а своими земляками и соотечественниками, которые рискуют, ездя туда», — добавил Палий.

При этом он посоветовал стороннику железнодорожного сообщения с Россией, лидеру фракции «Радикальная партия» Олегу Ляшко лично поработать машинистом поезда украинско-российского направления.

«Если господин Ляшко хочет железную дорогу с Россией, то пусть сам садится в кабину этого машиниста и шурует туда. Сейчас это очень рискованно. Многие арестованы», — заявил Палий.

Ранее, 6 августа, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко раскритиковал идею железнодорожной блокады России.

«Кто от этого выиграет? Выиграют многие, в том числе наши конкуренты по транспортным коридорам и транзиту. Проиграет Украина и миллионы украинцев, которые сегодня вынуждены вследствие жизненных обстоятельств работать и зарабатывать в России, чтобы кормить свою семью. Они не смогут добираться в свою родную Украину», — сказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «Укрзализныця» проинформировала, что по итогам 2017 года самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев — Москва, а самым убыточным — №70/69 Мариуполь — Львов. В частности, поезд №5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% загруженности, 154 млн (5,6 млн долл) прибыли; №23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% загрузки, 98 млн прибыли (3,6 млн долл); №53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% загрузки, 20 млн (738 тыс долл) прибыли. Также были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий — Москва, Львов — Москва, Ковель — Москва, Харьков — Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев — Ивано-Франковск, №11/12 Львов — Одесса.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что правительство Украины рассмотрит возможность отмены железнодорожного сообщения с Россией.

«Сейчас мы рассматриваем вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — сказал Омелян в интервью одному из украинских телеканалов.

Также напомним, в июле 2018 года в Москве силовики задержали украинца Сергея Бугайчука, проводника поезда «Ковель-Москва». Его обвиняют в незаконной перевозке оружия.

Сейчас уроженец г. Ровно находится в СИЗО «Лефортово». МИД Украины обратился в ФСБ и Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством подтвердить содержание гражданина Украины в «Лефортово».