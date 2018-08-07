СК возбудил новые дела о запрещённых методах ведения войны в Донбассе

Москва, , 10:59 — REGNUM Следственный комитет России возбудил ещё три уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республики украинскими военнослужащими, сообщает 7 августа пресс-служба ведомства.

«Несмотря на действие соглашения Трехсторонней контактной группы, за период с января по август 2018 года украинские силовики продолжали обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, в результате которых полностью либо частично разрушены свыше 160 гражданских объектов», — говорится в сообщении.

По информации российских следователей, в результате новых артобстрелов со стороны Украины населённого пункта Оленовка под Докучаевском и села Сигнальное в Петровском районе Донецка были ранены две не участвовавшие в конфликте жительницы ДНР 1953 и 1962 годов рождения.

Кроме этого, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры — участки газопроводов в Донецке, Горловке и Докучаевске.

Сообщается, что уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК России «Применение запрещённых средств и методов ведения войны».

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению этих преступлений, сообщают в Следственном комитете.

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