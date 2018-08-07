МИД Франции сделал заявление о землетрясении на острове Ломбок

Париж, , 10:58 — REGNUM МИД Франции прокомментировал ситуацию на индонезийском острове Ломбок, где случилось землетрясение.

По последним оценкам, в землетрясении, произошедшем на острове Ломбок, Индонезия, 5 августа, пострадал 91 человек и сотни ранены. На данном этапе четырегражданина Франции получили ранения.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил свою солидарность с жертвами землетрясения, а также с индонезийскими властями.

Посольство Франции в Джакарте находится в постоянном контакте с местными властями, которые занимаются эвакуацией иностранных граждан и туристов. Консульские агенты были отправлены в аэропорт Ломбок для оказания помощи гражданам Франции.

Инфраструктура острова сильно повреждена, особенно в северных районах и на островах Гили. Туристические районы Ломбока (юг и запад острова) были менее затронуты. Действуют международные аэропорты Бали и Ломбок.

Инструкции из посольства Франции были отправлены по SMS и электронной почте гражданам Франции, зарегистрированным в консульском регистре, а также 1700 гражданам, зарегистрированным на веб-сайтt Ariane. Сайт создан министерством иностранных дел и позволяет гражданам Франции фиксировать свои поездки за рубеж.

Французское посольство в Джакарте и центр поддержки министерства иностранных дел контролируют ситуацию в режиме реального времени.