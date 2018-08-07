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Украина решила напомнить о себе иском в ЕСПЧ против России

Политика

Киев пытается привлечь к себе внимание при помощи украинских заключенных в России

Киев, 7 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России подаст Украина на следующей неделе, заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, сообщает 7 августа «Укринформ».

По его словам, Киев подаст в ЕСПЧ иск с требованием освободить украинских заключенных, осужденных в России. Петухов считает, что иск важен сам по себе, как способ привлечь внимание к украинским террористам на территории России, которые якобы осуждены по всякой «ерунде».

Напомним, киевская хунта активно пропагандирует миф о «невинных» украинских гражданах, которых посадил в тюрьму «кровавый режим Путина». Однако в реальности осужденные граждане Украины причастны к серьезным преступлениям, таким как организация терактов.

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