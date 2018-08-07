В Боливии строятся три центра ядерной медицины

Ла-Пас, , 10:46 — REGNUM В Боливии строятся три современных центра ядерной медицины. Об этом сообщил президент страны Эво Моралес 6 августа во время празднования Дня независимости Боливии.

«В области здоровья мы достаточно продвигаемся вперед. У нас были проблемы с аппаратами для гемодиализа, теперь у нас уже есть оборудование. Мы боремся с раком, у нас строятся три новых центра ядерной медицины в Ла-Пасе, Эль-Альто и Санта-Крусе, а также 49 госпиталей», — написал президент на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в департаменте Потоси состоялись торжественные мероприятия, посвященные 193-й годовище независимости Боливии.

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