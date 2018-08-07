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В КНДР отпустили гражданина Южной Кореи, задержанного на границе

Политика

Сеул позитивно оценил данный шаг

Пхеньян, 7 августа 2018, 10:48 — REGNUM  Власти Северной Кореи отпустили на свободу гражданина Южной Кореи, задержанного в июле 2018 года после пересечения им границы, сообщает 7 августа Reuters.

34-летний гражданин по фамилии Сео незаконно пересек границу КНДР. Его освобождение в Сеуле оценивают как добрый знак, который может поспособствовать освобождению других граждан Южной Кореи.

Напомним, отношения между Северной и Южной Кореями с начала 2018 года значительно улучшились, что стало причиной встречи лидеров двух стран и заключению ряда соглашений, позволяющих двигаться к деэскалации напряженности на полуострове.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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