Мадуро пообещал «убедительные доказательства» вины Колумбии в покушении

Каракас, , 10:36 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал доказать причастность Колумбии к покушению на него. Об этом президент сообщил в Twitter.

«Информирую народ Венесуэлы, что мы продолжаем работать над расследованием неудачного покушения на главу государства. В ближайшие часы я представлю убедительные доказательства связи колумбийской олигархии с событиями на Авеню Боливар», — написал Мадуро 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа во время попытки убийства Мадуро с помощью нагруженных взрывчаткой дронов пострадали семеро военных. Власти Венесуэлы возложили ответственность за нападение на Колумбию и США.

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