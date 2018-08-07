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Против председателя Администрации аэропортов Шанхая начато расследование

Политика

Председатель администрации У Цзяньжун находится под следствием в связи с серьезными нарушениями закона

Шанхай, Китай, 7 августа 2018, 10:15 — REGNUM  Началось антикоррупционное расследование против председателя администрации аэропортов Шанхая, сообщает 7 августа газета China Daily.

Председатель администрации У Цзяньжун находится под следствием в связи с серьезными нарушениями закона, сообщили в Шанхайской инспекции по проверке дисциплины. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, что более 35 тыс. чиновников были наказаны в Китае за нарушение норм аскетичного поведения за первое полугодие 2018 года.

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