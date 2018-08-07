Работают, а не «отбывают» время только пять депутатов Якутии из 70 — мнение

Якутск, , 10:15 — REGNUM 70−80% кандидатов в депутаты Госсобрания Якутии до конца ещё не осознают, куда они идут, зачем и что их ждет в парламенте республики. Такое мнение высказал председатель постоянного комитета Гособрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров. Нынешний состав республиканского парламента, по его мнению, тоже не блещет профессионализмом: работают от силы пять депутатов из 70.

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«Если кто-то еще верит или ожидает, что депутатская «корочка», к примеру, защитит их от патруля ГИБДД, тот глубоко ошибается. Лет 15 назад действительно так, наверное, и было: депутаты Госсобрания являлись, что говорится, «царями и богами»… А сейчас, если кто и вздумает вдруг размахивать мандатом и кичиться статусом, тот становится «красной тряпкой» для тех же полицейских. Собственно, так и должно быть: статус народного депутата — не «вип» и не «лакшери», а скорее бремя, определенная ноша, особая ответственность. Народные депутаты уже не пользуются теми же услугами вип-залов в аэропортах, уже не получают бесплатные квартиры от государства, как это было раньше, несколько лет назад», — подчеркнул Виктор Фёдоров.

Действующих депутатов Якутии он условно делит на «генералов» из крупных энергетических, топливных и жилищно-коммунальных госкомпаний, представителей системы здравоохранения, образования и депутатов из районов. У них всех одна цель — добиться финансирования и госсподдержки для лоббируемых ими компаний, своего бюджетного учреждения или района.

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«Несомненно, они будут зависеть от правительства, которое их финансирует, и никогда не будут самостоятельными фигурами, способными принимать решения или каким-либо образом воздействовать на ход их принятия. Есть также депутаты, я бы сказал, «одной идеи», которые пять лет могут «ездить» на одной теме, практически с одной позиции не сдвигаясь, ничего не добиваясь. Остальные — вариации указанных тем. В общем итоге получается парламент, работающий по принципу «лебедя, рака и щуки», разрывающих бюджет в разные стороны. Правительство между тем, пользуясь этими внутренними противоречиями депутатского корпуса, спокойно «протаскивает» в это время свои законопроекты…» — считает Виктор Фёдоров.

Он также констатировал, что многие народные избранники просто «отбывают» время на пленарных заседаниях.

«Реально занимаются законотворчеством, вносят предложения, выступают, дискутируют, работают с душой человек пять — не больше, — считает депутат. — Остальные или скучают, или ищут «хайп», или ловят «кайф» от чувства собственной значимости, абсолютно не понимая, зачем они в стенах парламента… В общем итоге авторитет Государственного Собрания утерян не только перед ДП-1, но и перед общественностью, избирателями».

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Виктор Фёдоров призвал кандидатов в депутаты уважать себя и своих избирателей, приходить в парламент подготовленным и подкованными, учиться, развиваться и совершенствоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящие депутаты Госсобрания за время работы созыва неоднократно переголосовывали так, как нужно по лоббируемым правительством вопросам, нарушали регламент, рьяно отстаивали свои интересы и забывали об интересах своих избирателей, а двое глав комитетов — Александр Уаров и Дмитрий Саввин — даже стали фигурантами уголовного дела о получении взяток.