Власти Индии изучают возможность блокировки соцсетей и мессенджеров

Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM Министерство телекоммуникаций Индии в рамках мер по борьбе с ложными новостями и детской порнографией изучает возможность блокировки на территории страны известных социальных сетей и мессенджеров, сообщает 7 августа The Economic Times.

По данным издания, речь идет о Facebook, Instagram, Telegram и Whatsapp. Ведомство направило запросы в том числе телекоммуникационным компаниями Airtel, Idea и Vodafon с просьбой предоставить варианты возможной блокировки данных приложений.

Читайте также: WhatsApp будет бороться с фейковыми новостями во время выборов в Индии

Напомним, ранее правительство Индии направило официальный запрос национальным операторам связи и Интернет-провайдерам с просьбой предоставить техническую информацию о возможности блокировки таких приложений, как Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и других.

По данным индийского издания «Джагран», власти страны убеждены, что подобные приложения использовались для распространения фейковых новостей.

Читайте подробнее: Правительство Индии рассмотрит возможность блокировки WhatsApp и Facebook