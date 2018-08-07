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Власти Индии изучают возможность блокировки соцсетей и мессенджеров

Политика

Речь идет о Facebook, Instagram, Telegram и Whatsapp

Нью-Дели, 7 августа 2018, 10:10 — REGNUM  Министерство телекоммуникаций Индии в рамках мер по борьбе с ложными новостями и детской порнографией изучает возможность блокировки на территории страны известных социальных сетей и мессенджеров, сообщает 7 августа The Economic Times.

По данным издания, речь идет о Facebook, Instagram, Telegram и Whatsapp. Ведомство направило запросы в том числе телекоммуникационным компаниями Airtel, Idea и Vodafon с просьбой предоставить варианты возможной блокировки данных приложений.

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Напомним, ранее правительство Индии направило официальный запрос национальным операторам связи и Интернет-провайдерам с просьбой предоставить техническую информацию о возможности блокировки таких приложений, как Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и других.

По данным индийского издания «Джагран», власти страны убеждены, что подобные приложения использовались для распространения фейковых новостей.

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