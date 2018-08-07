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В Ярославле ввели должность заммэра по вопросам ЖКХ

Политика

В структуре мэрии перемены

В Ярославле ввели должность заммэра по вопросам ЖКХ
Мэрия Ярославля

Ярославль, 7 августа 2018, 10:05 — REGNUM  В мэрии Ярославля с 7 августа появилась новая должность — заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее аналогичная должность называлась «заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства». Ее занимает Михаил Кузнецов. Теперь должности директора департамента и курирующего заместителя разделяются.

Вероятно, Кузнецов останется заммэра, а департамент городского хозяйства возглавит другой человек. Вероятно, им будет замдиректора департамента Наталья Шетнева, которая сейчас исполняет обязанности директора.

Таким образом, с Михаила Кузнецова будет снята часть административной нагрузки по оперативному управлению департаментом, что позволит ему больше внимания уделять стратегическим вопросам.

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