Сенатор разъяснил, почему США должны четко осудить репрессии в Эр-Рияде

Оттава, , 10:11 — REGNUM Репрессии нужно осуждать, особенно если их проводят правительства, которых США поддерживают, считает сенатор Берни Сандерс. Политик комментирует новость о высылке из Саудовской Аравии посла Канады после того, как канадский МИД потребовал освободить арестованных в королевстве правозащитниц. В своем твиттере сенатор пишет:

«Это возмутительный шаг. Демократическим правительствам вполне законно освещать проблемы прав человека с недемократическими правительствами. Мы должны продолжать это делать. США должны быть четкими в осуждении репрессий, особенно когда это делают правительства, которые получают нашу поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, Канада, по заявлению главы МИД Канады Христи Фриланд, продолжит отстаивать права человека в Саудовской Аравии, несмотря на высылку посла. Также канадский министр подчеркнула, что посольство страны в Саудовской Аравии продолжает работать в штатном режиме.