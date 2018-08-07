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Сенатор разъяснил, почему США должны четко осудить репрессии в Эр-Рияде

Политика

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Оттава, 7 августа 2018, 10:11 — REGNUM  Репрессии нужно осуждать, особенно если их проводят правительства, которых США поддерживают, считает сенатор Берни Сандерс. Политик комментирует новость о высылке из Саудовской Аравии посла Канады после того, как канадский МИД потребовал освободить арестованных в королевстве правозащитниц. В своем твиттере сенатор пишет:

«Это возмутительный шаг. Демократическим правительствам вполне законно освещать проблемы прав человека с недемократическими правительствами. Мы должны продолжать это делать. США должны быть четкими в осуждении репрессий, особенно когда это делают правительства, которые получают нашу поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, Канада, по заявлению главы МИД Канады Христи Фриланд, продолжит отстаивать права человека в Саудовской Аравии, несмотря на высылку посла. Также канадский министр подчеркнула, что посольство страны в Саудовской Аравии продолжает работать в штатном режиме.

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