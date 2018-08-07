Власти Индии продвигают приключенческий туризм

Нью-Дели, , 09:53 — REGNUM Правительство Индии реализует масштабные планы по продвижению туризма в стране 365 дней в году, заявили индийские власти 7 августа. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

В рамках этих планов министерство туризма продвигает так называемый приключенческий туризм — нишу для привлечения людей с особыми интересами. 2018 год объявлен министерством «Годом индийского приключения» как часть кампании «Невероятная Индия». Хотя развитие туризма в первую очередь зависит от властей штатов, центральное министерство оказывает финансовую помощь для развития туристической инфраструктуры. Ведомство разработало стандарты безопасности и качества приключенческого туризма для наземных, воздушных и водных видов деятельности в этой сфере.

Рабочая группа по развитию приключенческого туризма была создана в октябре 2016 года.

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