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Власти Индии продвигают приключенческий туризм

Политика

Страна хочет принимать иностранных гостей круглый год

Нью-Дели, 7 августа 2018, 09:53 — REGNUM  Правительство Индии реализует масштабные планы по продвижению туризма в стране 365 дней в году, заявили индийские власти 7 августа. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

В рамках этих планов министерство туризма продвигает так называемый приключенческий туризм — нишу для привлечения людей с особыми интересами. 2018 год объявлен министерством «Годом индийского приключения» как часть кампании «Невероятная Индия». Хотя развитие туризма в первую очередь зависит от властей штатов, центральное министерство оказывает финансовую помощь для развития туристической инфраструктуры. Ведомство разработало стандарты безопасности и качества приключенческого туризма для наземных, воздушных и водных видов деятельности в этой сфере.

Рабочая группа по развитию приключенческого туризма была создана в октябре 2016 года.

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