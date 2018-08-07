Иранцы «жаждут сбросить иго репрессивного режима», считает сенатор США

Вашингтон, , 09:51 — REGNUM К выходу из иранской ядерной сделки сенатор Тед Круз призывал уже давно, напомнил он, обсуждая новость о возобновлении Дональдом Трампом санкций против Тегерана. В своем твиттере сенатор от Техаса пишет:

«Я давно призывал к выходу из этой неблагополучной сделки и к нацеливанию на режим санкциями, сданными при администрации Обамы. Протесты, которые усиливаются по всей территории Ирана, сейчас еще раз показывают нам, что иранский народ жаждет сбросить иго репрессивного режима».

Сенатор также выражает свое мнение о ядерной сделке:

«Сделка была разработана, чтобы позволить аятоллам жульничать, при этом наводняя их миллиардами, которые будут использованы для терроризма и репрессий».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил о готовности к еще более широкому давлению на Иран. Ранее Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана, если Хасан Роухани не будет ставить никаких условий и сам попросит о встрече.