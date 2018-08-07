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Лидер КНР поздравил президента Зимбабве с победой на выборах

Политика

Голосование вызвало акции протеста в стране

Лидер КНР поздравил президента Зимбабве с победой на выборах
Иллюстрация: Voanews.com
Эммерсон Мнангагва

Пекин, 7 августа 2018, 09:37 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с победой на выборах, сообщает 7 августа Reuters.

«В поздравительном послании председатель КНР выразил пожелание, чтобы народ и власти Зимбабве достигли большего прогресса под руководством Мнангагве», — приводят слова Си Цзиньпина китайские СМИ.

Напомним, в Зимбабве завершились первые за долгие годы выборы, в которых не участие бывший президент страны Роберт Мугабе, возглавлявший страну около 40 лет. Он был смещен со своего поста в ходе мягкого военного переворота.

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Государственный переворот в Зимбабве
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