Лидер КНР поздравил президента Зимбабве с победой на выборах

Пекин, , 09:37 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с победой на выборах, сообщает 7 августа Reuters.

«В поздравительном послании председатель КНР выразил пожелание, чтобы народ и власти Зимбабве достигли большего прогресса под руководством Мнангагве», — приводят слова Си Цзиньпина китайские СМИ.

Напомним, в Зимбабве завершились первые за долгие годы выборы, в которых не участие бывший президент страны Роберт Мугабе, возглавлявший страну около 40 лет. Он был смещен со своего поста в ходе мягкого военного переворота.

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