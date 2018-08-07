«Ужасная сделка Обамы» — конгрессмен о возобновлении санкций против Ирана

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Санкции против Ирана помешают этой стране поддерживать мировой терроризм, считает конгрессмен Стив Скализ. Комментируя в своем твиттере новость о возобновлении санкций, член конгресса пишет:

«Президент Дональд Трамп вновь ввел жесткие санкции в отношении Ирана, снятые в рамках ужасной сделки администрации Обамы. Я приветствую действия президента Трампа, направленные на то, чтобы противостоять спонсорству иранскому режиму терроризма и его агрессии на Ближнем Востоке».

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Ираном, подписанную в 2015 году прежней администрацией президента. Соглашение подразумевало замораживание иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.