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«Ужасная сделка Обамы» — конгрессмен о возобновлении санкций против Ирана

Политика

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«Ужасная сделка Обамы» — конгрессмен о возобновлении санкций против Ирана
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 7 августа 2018, 09:35 — REGNUM  Санкции против Ирана помешают этой стране поддерживать мировой терроризм, считает конгрессмен Стив Скализ. Комментируя в своем твиттере новость о возобновлении санкций, член конгресса пишет:

«Президент Дональд Трамп вновь ввел жесткие санкции в отношении Ирана, снятые в рамках ужасной сделки администрации Обамы. Я приветствую действия президента Трампа, направленные на то, чтобы противостоять спонсорству иранскому режиму терроризма и его агрессии на Ближнем Востоке».

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Ираном, подписанную в 2015 году прежней администрацией президента. Соглашение подразумевало замораживание иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.

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Противостояние Ирана и США
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