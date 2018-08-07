Индонезия и Палестина отменили импортные тарифы на ряд продуктов

Джакарта, , 09:32 — REGNUM Индонезия и Палестина подписали соглашение о предоставлении преференций для устранения импортных тарифов на датированные продукты и оливковое масло из Палестины, сообщает Antaranews.

Подписание состоялось в понедельник, 6 августа, министром торговли Индонезии Энггартиасто Лукита и послом Палестины в Джакарте Зухаир Аль-Шун. По словам индонезийского министра, реализация ликвидации тарифов будет проведена в сентябре 2018 года.

Подписание соглашения является продолжением ратификации меморандума о взаимопонимании между Индонезией и Палестиной.

Министр торговли Индонезии добавил, что меморандум о взаимопонимании предусматривает создание инструментов для облегчения экспорта из Палестины, исключив импортные пошлины в Индонезию. Это одна из форм поддержки палестинского народа, особенно в области экономики.

По данным Центрального статистического агентства Индонезии, торговый оборот между странами в 2017 году составил 2,39 млн долларов США. Экспорт Индонезии в Палестину в 2017 году составил 2,05 млн долларов США, а импорт составил 341 тыс. долларов США.

Между тем, в период с января по май 2018 года торговый оборот между двумя странами достиг 1,62 млн долларов США. Экспорт Индонезии в Палестину составил 912,5 тыс. долларов США, а импорт составил 717 тыс. долларов США.