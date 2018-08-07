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Правительство Ирана опасно для миссий США — конгрессмен

Политика

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Вашингтон, 7 августа 2018, 09:27 — REGNUM  Правительство Ирана должно нести ответственность за свои поступки, считает член конгресса США Френч Хилл. Приветствуя сообщение о возобновлении направленных против Ирана санкций, в своем твиттере конгрессмен пишет:

«Иранское правительство продолжает оставаться неблагонадежным режимом, и они опасны для наших стратегических миссий по всему миру. Я поддерживаю решение президента о введении жестких санкций в отношении Ирана и возложении на них ответственности за их недисциплинированные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп сопроводил начало действия антииранских санкций заявлением о готовности обсуждать с Тегераном варианты согласия иранского руководства изменить свою внутреннюю и внешнюю политику.

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Противостояние Ирана и США
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