Правительство Ирана опасно для миссий США — конгрессмен

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Правительство Ирана должно нести ответственность за свои поступки, считает член конгресса США Френч Хилл. Приветствуя сообщение о возобновлении направленных против Ирана санкций, в своем твиттере конгрессмен пишет:

«Иранское правительство продолжает оставаться неблагонадежным режимом, и они опасны для наших стратегических миссий по всему миру. Я поддерживаю решение президента о введении жестких санкций в отношении Ирана и возложении на них ответственности за их недисциплинированные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп сопроводил начало действия антииранских санкций заявлением о готовности обсуждать с Тегераном варианты согласия иранского руководства изменить свою внутреннюю и внешнюю политику.