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Саудовская авиакомпания прекращает полеты в Канаду

Политика

Конфликт между Эр-Риядом и Оттавой набирает обороты

Эр-Рияд, 7 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Государственная авиакомпания Саудовской Аравии Saudia прекращает полеты в Канаду, передает немецкий телеканал N-TV.

На фоне эскалации дипломатического скандала между Канадой и Саудовской Аравией все рейсы Saudia в Торонто будут прекращены с 13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной конфликта между странами стал арест правозащитников, которые отстаивают права женщин в Саудовской Аравии. Эр-Рияд выставил канадского посла и отозвал своего представителя из Оттавы для консультаций.

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Дипломатические скандалы
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