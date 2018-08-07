Вторник, 7 Августа 2018 года
09:27:23 МСК

Порошенко обеспокоился «вмешательством» России в украинские выборы

Политика

Президент Украины призвал ЕС и США присоединиться к борьбе против «вмешательства»

Порошенко обеспокоился «вмешательством» России в украинские выборы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 7 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет готовиться к «вмешательству» России в украинские президентские и парламентские выборы, сообщает 7 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, такое поручение отдал СНБО президент Украины Петр Порошенко. При этом он упомянул, что между ЕС и Украиной якобы существует «единство и солидарность», которые почему-то «угрожают» России. Также Порошенко уверен, что вместе ЕС и США с Украиной будут следить за выборами и «вмешательством» в них.

Читайте также: Предложение закрыть ж/д сообщение между РФ и Украиной объяснили выборами

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, парламентские — 27 октября 2019 года. Лидирующие позиции в президентском рейтинге занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Порошенко же находится на пятом месте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить