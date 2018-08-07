Главное — чтобы у Ирана не было ядерного оружия, считает сенатор США

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия — важнейшая задача, считает сенатор США Рой Блант. Комментируя сообщение канала Fox News, в котором говорится, что «администрация Трампа эффективно заканчивает участие США в иранской ядерной сделке», в своем твиттере сенатор от штата Миссури пишет:

«Одним из наших главных приоритетов должно быть обеспечение того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Иранская ядерная сделка создала путь, на котором это может произойти. Действия Дональда Трампа — еще один шаг в устранении этого пути».

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН продолжают расценивать многостороннее соглашение по ядерной программе Ирана как «достижение дипломатии и выражают свою поддержку всем государствам-участникам». По мнению ООН, ядерную сделку с Ираном надо сохранить, несмотря на действия США.