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Главное — чтобы у Ирана не было ядерного оружия, считает сенатор США

Политика

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Вашингтон, 7 августа 2018, 09:17 — REGNUM  Гарантировать отсутствие у Ирана ядерного оружия — важнейшая задача, считает сенатор США Рой Блант. Комментируя сообщение канала Fox News, в котором говорится, что «администрация Трампа эффективно заканчивает участие США в иранской ядерной сделке», в своем твиттере сенатор от штата Миссури пишет:

«Одним из наших главных приоритетов должно быть обеспечение того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Иранская ядерная сделка создала путь, на котором это может произойти. Действия Дональда Трампа — еще один шаг в устранении этого пути».

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН продолжают расценивать многостороннее соглашение по ядерной программе Ирана как «достижение дипломатии и выражают свою поддержку всем государствам-участникам». По мнению ООН, ядерную сделку с Ираном надо сохранить, несмотря на действия США.

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Противостояние Ирана и США
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