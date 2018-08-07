Глава МИД Индонезии провела ряд двусторонних встреч на Бали

Денпасар, Индонезия, , 09:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела серию двусторонних встреч в рамках 7-й Балийской конференции на уровне министров, 6−7 августа 2018 года в Нуса-Дуа, Бали, сообщает МИД Индонезии.

Начав двустороннюю встречу в первый день, министр иностранных дел Ретно Марсуди встретилась с исполнительным директором Центра гуманитарного диалога Дэвидом Харландом. На этом совещании обсуждались различные предложения о сотрудничестве в деле установления мира. Ретно Марсуди подчеркнула приверженность Индонезии всегда быть частью глобального решения проблемы укрепления мира, стабильности и процветания.

На следующей двусторонней встрече глава МИД Индонезии приняла министра иностранных дел Шри-Ланки Тилака Марапами, чтобы обсудить ход визита президента Индонезии Джоко Видодо в Шри-Ланку. Стороны обсудили соглашение о свободной торговле между Индонезией и Шри-Ланкой в целях укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Министр иностранных дел Ретно Марсуди заверила заинтересованность и готовность индонезийских государственных предприятий работать с партнерами в Шри-Ланке.

На двусторонней встрече Ретно Марсуди с министром внутренних дел Мьянмы, генерал-лейтенантом Чжо Шей, обсудили положение в штате Рохинджа. Глава МИД Индонезии также сообщила о важности участия АСЕАН в рамках рекомендации Кофи Аннана о ситуации в штате.

Двусторонняя повестка дня министра Ретно Марсуди продолжалась на встрече с министром по вопросам миграции Новой Зеландии Лис-Галлоуэй. Наряду с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Индонезией и Новой Зеландией двусторонние отношения между двумя странами были расширены в рамках всестороннего партнерства, что свидетельствует о твердой приверженности обеих стран налаживанию более тесного сотрудничества, в том числе в сферах торговли, инвестиций, туризма, энергетики возобновляемых источников энергии и энергосбережения, а также борьбы с терроризмом.

Ретно Марсуди приняла министра иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Римбинком Пато. Стороны затронули вопросы сотрудничества на границе сотрудничество в социально-культурной сфере, а также наращивание потенциала двусторонних отношений. Глава МИД Индонезии выразила поддержку председательству Папуа-Новой Гвинеи в АТЭС.