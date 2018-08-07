Мировые лидеры встретятся на инаугурации президента Колумбии

Богота, , 08:57 — REGNUM Президенты стран Латинской Америки и высокопоставленные лица стран других регионов мира съезжаются в Боготу, где 7 августа состоится торжественная церемония вступления в должность президента Ивана Дуке, пишет газета La Piragua.

Богота станет площадкой для формальных и неформальных встреч мировых лидеров. На инаугурацию приглашены президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент Эквадора Ленин Морено, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Аргентины Маурисио Макри, боливийский лидер Эво Моралес. Делегацию США возглавит полпред США при ООН Никки Хейли. Церемонию посетит также лидер Народной партии Испании Пабло Касадо.

Приглашения не получил президент Венесуэлы Николас Мадуро, с которым власти Колумбии находятся в крайне напряженных отношениях. Из-за проблем со здоровьем отменил свой визит бывший король Испании Хуан Карлос, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, на время торжественной церемонии власти Колумбии запретили использование дронов на территории президентского дворца из-за покушения на Мадуро 4 августа.

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