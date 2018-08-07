Выборы в Оренбуржье: на 297 мандатов претендуют 484 кандидата

Оренбург, , 08:51 — REGNUM В Оренбургской области в рамках избирательной кампании на один депутатский мандат в среднем претендуют полтора человека. По завершению этапа регистрации с дистанции сошли 33 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, основными причинами отказа в регистрации стали недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации и непредставление документов, необходимых для регистрации.

Напомним, что в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, в Оренбургской области пройдёт 51 выборная кампания. Эксперты прогнозируют тихие и спокойные выборы, объясняя это мелким масштабом избирательных кампаний. Все они носят муниципальный характер.

Их 484 зарегистрированных кандидатов примерно 17% составляют самовыдвиженцы — 83 человека. «Единую Россию» представляют 290 кандидатов, ЛДПР — 74; КПРФ — 34; «Родную партию» — двое; Российский Объединенный Трудовой Фронт — один человек.

В регистрации отказано 17 кандидатам: двум выдвиженцам «Родной партии», двум коммунистам и 13 самовыдвиженцам. После выдвижения по личному заявлению выбыло восемь кандидатов, после регистрации по личному заявлению выбыло шесть кандидатов.

Среди избирательных кампаний одна касается выборов главы Южноуральского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области. Из четырёх выдвиженцев регистрацию прошли только трое. Кандидат от ЛДПР получил отказ и сошел с дистанции. Как пояснили в избиркоме, он пропустил срок подачи документов о выдвижении. В итоге за пост главы муниципального образования борются выдвиженцы партий «Единая Россия», КПРФ и «Партии дела».

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