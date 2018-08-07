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Порошенко лично оправдался перед журналистом за свой отдых в Испании

Политика

Президент Украины позвонил журналисту по телефону

Порошенко лично оправдался перед журналистом за свой отдых в Испании
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 7 августа 2018, 08:50 — REGNUM  Украинский журналист получил личный звонок от президента Украины ПетраПорошенко, заявившего по телефону, что он никогда не отдыхал в испанском городе Марбелья, сообщает 6 августа ТСН.

Согласно сообщению, Порошенко позвонил корреспонденту ТСН, который готовил материал об отдыхе украинского президента на самой высокой горе в Марбелье. По телефону президент заявил, что не был никогда в Марбелье и попросил убрать эту информацию из материала. При этом ни на один уточняющий вопрос журналиста Порошенко отвечать не стал.

Напомним, ранее журналисты узнали, что Порошенко в начале 2018 года отдыхал тайком на Мальдивах. Стоимость отдыха составила около $500 тыс.

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