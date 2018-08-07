Три погибших самолёта и подлодка «Курск»: что их объединяет?

Эдуард Лимонов, , 08:50 — REGNUM

Первый самолёт.

Только что власти Малайзии опубликовали окончательный доклад, заявили о полном завершении расследования таинственного исчезновения в ночь на 8 марта 2014 года рейса МН-370 малайзийской авиакомпании. Отсутствие виновных в трагедии в этом докладе, собственно, и послужило побудительным мотивом для вот этой статьи.

Самолёт, вылетев из Куала-Лумпура, столицы Малайзии, в Пекин, исчез внезапно с радаров, хотя известно, что он ещё семь часов находился в воздухе. Большинство пассажиров рейса были китайцы.

Двадцать шесть государств искали все эти годы пропавший лайнер.

В конце концов нашли обломок крыла, несколько кусков фюзеляжа и чемодан одного из пассажиров. Очень далеко от предполагавшегося пути следования, в противоположном направлении, в водах Индийского океана, почему-то вблизи острова Реюньон, затем вблизи острова Маврикия, вблизи Мадагаскара.

Окончательный доклад не называет причину случившегося, не говорит, что случилось. Сестра пилота МН-370 Захария Махмуда Шаха довольна уже и тем, что доклад снял вину за трагедию рейса с её брата-пилота, поскольку у него на домашнем тренажёре нашли показавшийся расследователям подозрительным маршрут в глубь Индийского океана, который Захарий почему-то отрабатывал.

Второй самолёт.

Рейс малайзийских же авиалиний МР-17 был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом.

Об обстоятельствах гибели этого рейса так много писали, коллективный Запад обвинил в нём Россию, расследование проходило в недружественных России и дружественных Украине Нидерландах.

Тут остановлюсь и задам вопрос:

Кто-нибудь серьёзно задумывался над тем, что сбитый над Донбассом пассажирский самолёт также принадлежал той же малайзийской авиакомпании, что и пропавший неведомо куда рейс МН-370?

Странный, получается, сугубо могущественный Рок постиг малайзийскую компанию, у которой гибнут с дистанцией всего в четыре месяца два воздушных судна с огромным количеством жертв на борту.

Странно, странно. В случае рейса МР-17 ясно, где его сбили, но спорным остаётся и после предвзятого расследования, кто же и как сбил рейс.

В самом деле, почему два самолёта одной и той же авиакомпании с промежутком всего лишь в четыре месяца гибнут так трагически, вызывая беспокойство и скорбь всего мира?

Это что, нормально?

Нет, нисколько.

Так и хочется поверить в существование международной негосударственной организации злодеев, в «Спрут» какой-нибудь или в организацию с подобным зловещим наименованием.

Третий самолёт.

Но если вспомнить об обстоятельствах таинственной гибели 25 декабря 2016 года российского самолёта ТУ-154 под Сочи (на борту находился военный ансамбль имени Александрова, летели в Сирию, на российскую военную базу Хмеймим, где собирались устроить новогодний концерт для российских военнослужащих), то появляются подозрения, быстро перерастающие в уверенность.

Я с интересом ознакомился с легкомысленными обвинениями в адрес опытного военного пилота ТУ-154 и его экипажа, что якобы, по всей вероятности, они спутали отражения звёзд в Чёрном море со звёздным небом и потому рухнули в это море всем самолётом и все погибли.

Я в эти домыслы не верю. И не я один. А вместо воображаемой могущественной организации «Спрут» на самом-то деле возникают ещё более могущественные три буквы «РЭБ».

РЭБ — радиоэлектронная борьба: осуществляется воздействием радиоизлучениями (радиомерами) на радиоэлектронные средства систем управления. Функционирование РЭБ становится понятным, если сравнить действие РЭБ с действием куска железа, отклоняющего стрелку компаса с «норд» вовсе не на «норд», именно так, помните, дети капитана Гранта попали не в Америку, а в Африку в романе «Пятнадцатилетний капитан». Принцип тот же, хотя кусок железа действовал на магнитное поле.

Что я хочу сказать?

Что в случае двух самолётов малайзийской авиакомпании и в случае ТУ-154 были применены средства радиоэлектронной борьбы РЭБ.

Чьи?

Какое самое могущественное и и самое технически продвинутое государство способно иметь РЭБ?

Правильно, это оно. Входящее самым могущественным партёром в военный союз NATO.

Рейс МН-370 был, так сказать, генеральным пробным испытанием силы РЭБ, как взрыв атомной бомбы в штате Невада. Почему выбрали малайзийскую компанию? А большинство пассажиров были китайцы, а китайцев не жалко, их много. Да и малайзийское государство не особенно серьёзно воспринимается в мире. Никто особенно долго не будет реагировать на их стенания.

Рейс над Донбассом намеренно сдвинули так, чтоб подставить самолёт под удар. Цель была политическая — провокацией сделать Россию виновной за гибель европейцев, в данном случае голландцев, которых было на борту большинство.

И, наконец, операция РЭБ против ТУ-154 — это уже прямая военная операция против самолёта, вылетевшего с военного аэродрома Чкаловский под Москвой, летящего на российскую военную базу в Сирии, имеющего на борту военный ансамбль во главе с дирижёром генерал-лейтенантом (Халилов, да, был в звании генерал-лейтенанта), то есть, по сути, против военной цели.

Почему Россия скрывает, что против её интересов были использованы РЭБ её врагов?

А по той же причине. по которой Россия никогда не призналась, что в подлодку «Курск» врезалась американская подлодка.

Не хочет воевать с самым могущественным. Та война вынужденно превратилась бы в мировую и ядерную.

Считалось, что американская подлодка врезалась в нашу ненамеренно.

В неслучайность трагедии малайзийского «Боинга» над Донбассом до сих пор не верят в Кремле.

Ну, а гибель ТУ-154 поняли, но шум поднимать не стали, ввиду важности избежать столкновения с NATO.

Тем более что Россия сама имеет силы РЭБ и даже отмечает день 15 апреля как профессиональный праздник военнослужащих РЭБ.